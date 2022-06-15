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Manisa'da çöpten vahşet çıktı

Manisa'da çöpten vahşet çıktı

Manisa'da çöp konteynerinde battaniyeye sarılı halde bebek cesedi bulundu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kağıt toplayıcısı, çöp konteynerinde kız olduğu tespit edilen bebek cesedi buldu. 

Olay, saat 07.30 sıralarında Sağlık Mahallesi'nde meydana geldi. Yüksel Özdemir Caddesi üzerinde bir kağıt toplayıcısı, çöp konteynerini karıştırdığı sırada battaniyeye sarılı kanlı bebek cesedi gördü ve durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

Polis ve olay yeri inceleme ekipleri çöp konteynerinin içerisinde buldukları bebek cesediyle ilgili delil araştırması yaptı.

Ekiplerin incelemesinde bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin de kız olduğu belirlendi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin konteynerdeki incelemelerinin ardından bebeğin cesedi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis, bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. 

DHA

Etiketler manisa çöp bebek cesedi
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