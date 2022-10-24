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Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 5 yaralı

Manisa'da hafif ticari araç devrildi: 2 ölü, 5 yaralı
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde devrilen hafif ticari araçta bulunan 2 çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam saat 21.00 sıralarında Dindarlı Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal B. (35) yönetimindeki hafif ticari araç ile Sarıgöl’den Buldan istikametine seyir halinde ilerlediği esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak devrildi.

Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, sağlık ekipleri itfaiye görevlilerinin araç içerisinden çıkardığı yaralılara ilk müdahalesini gerçekleştirdi.

 İlk kontrollerinde durumu ağır olduğu tespit edilen Asiye K. (8) ve Elif  K. (1) ile birlikte durumları iyi olduğu belirlenen araç sürücüsü Bilal B. (35) yolcu olarak bulunan Pervin B. (28),  Filiz K. (49), Muhammed Ali B. (9) ve Furkan K. (13) ambulans ile çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

2 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından ağır yaralı halde hastaneye sevk edilen Asiye K. (8) ve 1 yaşındaki Elif Ebrar K, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

DHA

Etiketler manisa hafif ticari araç trafik kazası
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