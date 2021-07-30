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Marmaris'te yangın şiddetlendi: Karayolu trafiğe kapatıldı

Marmaris'te yangın şiddetlendi: Karayolu trafiğe kapatıldı

Marmaris'te çıkan orman yangını şiddetlenince, Marmaris-Datça karayolunun ulaşıma kapatıldığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde yangının ilk çıkış yerinde tekrar alevlenen yangın Marmaris Armutalan Mahallesi’nin üst bölümünde bulunan ormanlık araziye sıçradı.

Asparan mevkii tamamen duman altında kaldı. Fakat şiddetli rüzgar nedeniyle havadan yapılan müdahale alevlerin büyümesini engelleyemedi. Marmaris Asparan mevkiindeki yangın nedeniyle Marmaris-Datça kara yolu ulaşıma kapatıldı.

 Köyceğiz ilçesi Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda da, dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Etiketler karayolu marmaris yangın
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