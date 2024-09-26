Narin cinayeti için AK Partili Ensarioğlu hakkında suç duyurusu

Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuval içerisinde dere yatağına gizlenmiş şekilde bulunan minik Narin ile ilgili soruşturma devam ederken, DEM Parti AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin'in katil zanlılarından amcası S.G. ile olan ilişkisinin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu.