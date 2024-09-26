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Narin cinayeti için AK Partili Ensarioğlu hakkında suç duyurusu

Narin cinayeti için AK Partili Ensarioğlu hakkında suç duyurusu
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Diyarbakır'da kayıp olarak aranırken cansız bedeni bir çuval içerisinde dere yatağına gizlenmiş şekilde bulunan minik Narin ile ilgili soruşturma devam ederken, DEM Parti AK Parti Milletvekili Galip Ensarioğlu'nun Narin'in katil zanlılarından amcası S.G. ile olan ilişkisinin tespit edilmesi için suç duyurusunda bulundu.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Hukuk Komisyonu, Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Tavşantepe mahallesinde katledilen 8 yaşındaki Narin Güran soruşturmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

DEM Parti Hukuk Komisyonu üyesi Avukat Sibel Çelik Özbingöl, “Dosyada gizlilik kararının etkin bir soruşturmaya engel olduğunu düşünüyoruz. Bu aşamada dosyanın açık, tarafsız, şeffaf ve kamuoyunu da bilgilendirecek şekilde yürütülmesini öncelikli talep ediyoruz” dedi.

Özbingöl, aile ile 'dostluğu' olduğunu söyleyen AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun "Bazen bazı şeyleri bilirsin ama konuşamazsın" sözlerini hatırlattı, Ensarioğlu'nun açıklamalarının yargı ve jandarma mensuplarını baskı altına alan ve etkileyen açıklamalar olduğunu vurguladı.

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Etiketler galip ensarioğlu ak parti narin narin cinayeti narin soruşturması suç duyurusu amca salim g.
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