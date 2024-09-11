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''Ailesi 40 yıllık aile dostumuzdur'' diyen Ensarioğlu siyaseti bırakmaktan vazgeçti

''Ailesi 40 yıllık aile dostumuzdur'' diyen Ensarioğlu siyaseti bırakmaktan vazgeçti
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Minik Narin ile ilgili, “söylemememiz gereken şeyler var” açıklamasıyla gündeme gelen AK Partili Ensarioğlu, Narin’in ‘görmemesi gereken bir şey gördüğü için’ amcası tarafından öldürülmüş olabileceğini söyledi. Öte yandan "siyaseti bırakmayı düşünüyorum" dediği iddia edilen Ensarioğlu bu iddiayı yalanladı.

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu 8 yaşındaki Narin Güran’ın katledilmesine ilişkin soruları yanıtlarken aileyle 40 yıllık dostluğunun bulunduğunu söylemişti.

“Soruşturmaya ilişkin neler söylemek istersiniz” sorusuna verdiği "Bizlerin bazen bilmediği, bazen de bilip söylemememiz gereken şeyler var. Çünkü aile de bizim dostlarımız. Konu çok hassas. Onları da çok fazla üzecek bir şey söylemek istemiyoruz" yanıt yüzünden eleştiri oklarının hedefindeydi.

Bugün Serbestiyet’ten Onur Erkan’a konuşan Ensarioğlu "amca görmemesi gerekeni gördüğü için Narin’i öldürmüş olabilir" dedi.

Ayrıca SözcüTV'nin haberine göre Ensarioğlu "Sözlerimi özellikler yurt dışı kaynaklı PKK unsurları ve sosyal medyada dolaşan bir sürü başıboş insan çarpıttı, yargısız infaz yaptılar. Siyaseti bırakmayı düşünüyorum, bir müddet dinleneceğim ve konuşmayacağım" dedi.

Fakat bu gelişmelerin ardınadn kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Ensarioğlu bu haberi yalanladı.

Ensarioğlu’ysa X hesabından Sözcü TV’yi iftira ve çarpıtma yapmaya devam etmekle suçladı.

“Siyaseti bırakmak gibi bir düşüncem kesinlikle yoktur” diyen Ensarioğlu’nun açıklaması şöyle:

“Aksine, ülkeme ve milletime hizmet etme konusundaki kararlılığım artarak devam etmektedir. Yoluma emin adımlarla devam edeceğim ve halkımızın güvenini boşa çıkarmamak için tüm enerjimi bu yolda harcayacağım.

Günlerdir yaptığınız kirli oyunlarla, organize ettiğiniz linç saldırılarıyla, kast etmediğim her türlü yalan ve iftiralarla dolu itibarsızlaştırma çabalarınızla beni yolumdan ve davamdan alıkoyabileceğinizi sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Ne kadar aciz olduğunuzu, bu yaşananlarla bir kez daha gösterdiniz. Beklediğim özür ve sorumluluğu almak yerine, iftiralarla ve çarpıtmalarla halkımızı yanıltmaya devam ediyorsunuz.

Ancak halkımızın bu manipülasyoncu zihniyetin farkında olduğunu ve yanımda olduğunu görmek, mücadeleme olan inancımı daha da artırıyor. Tüm bu süreçte destek ve anlayış gösteren herkese teşekkür ederim.”

 

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Etiketler galip ensarioğlu siyaseti bırakmayı düşünüyorum narin
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