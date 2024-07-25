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TBMM’de AK Partili ile DEM'li vekiller arasındaki yumruklu kavga kamerada

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TBMM Genel Kurulu'nda DEM Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

TBMM Genel Kurulu'nda çıkan kavgada yumruklar havada uçuştu. DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan, kürsüde konuşması sırasında AK Parti sıralarına doğru dönerek, "hırsızlık yaptıklarını" iddia etti. Bunun üzerine AK Parti milletvekilleri kürsüye yöneldiler. Bozan ile AK Parti milletvekilleri arasında arbede yaşanırken, bazı milletvekilleri ise birbirlerine yumruk attılar. TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oturuma ara verdi.

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İHA

Etiketler ak parti dem yumruklu kavga TBMM meclis kavga
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