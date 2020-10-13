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  4. 13 Ekim 2020 18:23

Tunceli'de dehşete düşüren olay! Babasını öldürüp intihar etti

Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde 25 yaşındaki Murat U., babasını av tüfeğiyle öldürdükten sonra aynı tüfekle intihar etti.

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Olay, öğle saatlerinde merkeze bağlı Çiçekli köyü Tosuncuk mezrasında meydana geldi.

Ailesiyle birlikte mezrada yaşayan Murat Uçar, henüz bilinmeyen nedenle evde bulunan av tüfeğiyle babası Hüseyin Uçar'ı öldürdü. Ardından da kapının önüne çıkıp, aynı tüfekle intihar etti.

Silah sesleri üzerine eve gelen köylüler, baba ve oğlunun cansız bedenini buldu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan olay yeri incelemesinin ardından baba ve oğlunun cenazeleri, otopsi için Tunceli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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