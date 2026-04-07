  4. Vadeli araç alım-satım vurgunu! Milyonlarca TL ile bir gecede sır oldular

Vadeli araç alım-satım vurgunu! Milyonlarca TL ile bir gecede sır oldular

Vadeli araç alım-satım vurgunu! Milyonlarca TL ile bir gecede sır oldular
Kocaeli'de bir firmanın, 160 kişiyi araç alım satım vaadiyle dolandırıp bir gecede ortadan kaybolduğu iddia edildi. Peşinat ve karşılıksız senetlerle araçları toplayan şebekeye yönelik Kocaeli ve Balıkesir’de düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Kocaeli’de vadeli araç alım -satım işiyle faaliyet gösteren işletmenin, vadeli olarak verdiği senetleri ödememesi ve ortadan kaybolması nedeniyle yaklaşık 160 kişi mağdur oldu. Dolandırıldıklarını öne süren mağdurların şikayeti üzerine yapılan operasyonda yakalanan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Darıca ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, vadeli araç alım-satımı üzerinden onlarca kişiyi mağdur etti. İddiaya göre, firma yetkilileri peşinat ve ileri tarihli senet karşılığında araçları satın aldıktan kısa süre sonra dükkanı boşaltarak ortadan kayboldu. Araç sahipleri, dolandırıldıklarını öne sürerek Gebze Adliyesi’ne gidip yetkililer hakkında "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla şikayetçi oldu. Mağdurlar, firmanın uzun süre güven verip al-sat işlemleri yaparak müşterileri kendilerine çektiğini, ardından bir gecede büyük bir vurgun yapmak için paraları topladığını iddia etti.

4 şüpheliden 1'i tutuklandı

160 kişinin mağdur olduğu olayla ilgili Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro olarak Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlatılan soruşturma kapsamında Kocaeli ve Balıkesir’de operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında bahse konu şirket ile bağlantısı bulunan 3 şüpheli Kocaeli'de, 1 şüpheli ise Balıkesir yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan ev aramalarında ruhsatsız tabanca ve 30 fişek ele geçirildi. Gebze Adliyesine

İHA

