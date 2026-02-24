  1. Anasayfa
  4. Yangın süsü verilen cinayet davasında müebbet hapisle yargılanıyordu, cezasında indirime gidildi

Bursa’da 2024 yılında işlenen ve kamuoyunda büyük yankı uyandıran "fırıncı cinayeti" davasında, Bölge Adliye Mahkemesi’nden emsal niteliğinde bir karar çıktı. 72 yaşındaki adamı öldürüp evini ateşe veren üniversite öğrencisi M.P., "cinsel istismar ve şantaj" iddialarıyla gerekçelendirdiği savunması sonrası haksız tahrik indiriminden yararlandı.

Bursa’da 72 yaşındaki maktulü boğarak öldürüp evi ateşe veren üniversite öğrencisi M.P.’nin cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 10 yıl 10 aya düşürüldü. Sanığın çocuk yaştan itibaren cinsel istismara uğradığı ve şantajla Bursa'ya çağrıldığı yönündeki iddiaları, mahkemede "ağır haksız tahrik" olarak değerlendirildi. 

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 28 Temmuz 2024'te meydana gelen olayda, yalnız yaşayan fırıncı F.Y. (72), evinde çıkan yangın sonrası ölü bulunmuştu. Ancak otopside maktulün boyun kemiğinin kırık olduğunun tespiti, olayın kaza değil, profesyonelce planlanmış bir cinayet olduğunu ortaya çıkardı.

Antalya’dan Cinayet İçin Geldi

Güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, Antalya’da üniversite okuyan 2. sınıf öğrencisi M.P.’nin (21) olay günü Bursa’ya gelerek eve girdiğini tespit etti. Gözaltına alınan M.P., maktulü boğarak öldürdüğünü ve delilleri yok etmek için evi ateşe verip yangın süsü verdiğini itiraf etti.

"Yıllarca Şantaj ve İstismara Uğradım"

Yerel mahkemenin verdiği 15 yıllık hapis cezası sonrası dosya Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşındı. Sanık müdafii Avukat Taşkın Temel, müvekkilinin çocukluğundan itibaren maktulün cinsel istismarına maruz kaldığını, tehdit ve şantajla "esir" alındığını savundu. Olay günü de maktulün bıçakla saldırması üzerine olayın gerçekleştiği öne sürüldü.

Mahkemeden "Ağır Tahrik" Kararı

Bursa Bölge Adliye Mahkemesi 18. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını kaldırarak dosyayı yeniden değerlendirdi:

Önce "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis verildi.
İstismar ve baskı iddiaları "ağır haksız tahrik" sayılarak ceza 13 yıla indirildi.
Takdiri indirimlerle birlikte nihai ceza 10 yıl 10 ay olarak belirlendi.

Savcılığın "ceza artırılsın" talebi reddedilirken, mahkeme heyeti meşru müdafaa şartlarının oluşmadığına ancak sanığın ağır bir psikolojik baskı altında bu eylemi gerçekleştirdiğine hükmetti.

İHA

