Adana merkezli 100 milyar TL'lik yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Hesaplarında 35 milyon TL'nin üzerinde şüpheli para trafiği saptanan Kütahyalı, işlemlerin borç ödemesi olduğunu savundu. Mahkemeye sevk edilen 154 şüpheli ve devasa kara para aklama ağının tüm perde arkası haberimizde.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dev yasa dışı bahis ve kara para aklama operasyonunda gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı. Toplamda 100 milyar TL ve 2 milyar dolarlık şüpheli para hareketliliğinin saptandığı tarihi soruşturmada, aralarında Kütahyalı'nın da bulunduğu 154 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Hesabında 35 Milyon TL'lik Şüpheli Trafik

MASAK raporları ve detaylı mali incelemeler sonucunda, Kütahyalı'nın banka hesaplarının sadece pasif bir alıcı niteliğinde olmadığı belirlendi. Dosyaya yansıyan bilgilere göre, Kütahyalı'nın hesabına 2022-2024 yılları arasında 6 farklı e-para ve ödeme kuruluşundan toplam 35 milyon 201 bin 344 lira giriş yapıldı.

Ayrıca, katmanlama amacıyla kullanıldığı değerlendirilen diğer hesaplara yaklaşık 37,7 milyon lira transfer gerçekleştirildiği saptandı. Savcılık, bu hareketliliğin olağan bir bireysel para trafiği olmadığını değerlendirdi.

Kütahyalı: "Borç Karşılığı Gönderildi"

Emniyetteki sorgusunda suç örgütüyle bir bağı olmadığını öne süren Rasim Ozan Kütahyalı, hakkındaki iddiaları kesin bir dille reddetti. Şüpheli para hareketliliğine ilişkin konuşan Kütahyalı, “Söz konusu para hareketliliği, alacağıma karşılık gönderilen paralardır. Borç karşılığı gönderildi. Benim bahsi geçen suçlarla bir alakam yok” ifadelerini kullandı.

Köstebekler ve Banka Bağlantıları Tespit Edildi

Soruşturma kapsamında, örgütün paravan şirketler, kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları ve sanal POS sistemleriyle uluslararası ölçekte profesyonel bir ağ kurduğu ortaya çıkarıldı. Sistemin yürümesi için bazı özel bankalardaki üst düzey yöneticilerin bloke süreçlerini etkisiz hale getirdiği; bazı emniyet personellerinin ise rüşvet karşılığında arama ve gözaltı kararlarını şüphelilere sızdırdığı yönünde kuvvetli delillere ulaşıldı.

198 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat ve gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 198 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 ayrı adrese 14 Mayıs’ta şafak vakti yapılan baskında, Kütahyalı'nın da arasında olduğu 161 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Ayrıca soruşturma kapsamında 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu, 1 döviz bürosu hakkında mahkeme kararları doğrultusunda kayyım ve el koyma tedbirleri uygulandı. Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Suçtan elde edilen gelirlerin finansal sistem içerisinde dolaştırılmasında kullanıldığı değerlendirilen toplam 8 bin 500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesi hakkında erişimin engellenmesi kararı uygulandı.

