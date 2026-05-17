  3. Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı!

Yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibinin Kurban Bayramı öncesi beklediği 4 bin TL'lik ikramiye ve aylık ödemeleri bugün itibarıyla hesaplara yatmaya başladı.

Bu yıl Kurban Bayramı'nın 27-30 Mayıs tarihlerine denk gelmesi nedeniyle ödeme trafiği erkene çekilmişti.

Kurban Bayramı öncesi Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon emekli ve hak sahibini ilgilendiren ödeme süreci bugün itibarıyla resmen başladı.

Emeklilere verilecek 4 bin liralık bayram ikramiyesi ve aylık maaş ödemeleri, belirlenen takvime göre hak sahiplerinin hesaplarına yatırılıyor.

SSK ve Bağ-Kur Ödeme Takvimi Netleşti

SSK kapsamında ödeme günü 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 olan vatandaşların ikramiye ve aylıkları bugün hesaplarına aktarıldı.

Maaşını 23-24 Mayıs tarihlerinde alanların ödemeleri 21 Mayıs'ta, 25-26 Mayıs'ta alanların ise 22 Mayıs'ta yatırılacak.

BAĞ-KUR emeklilerinin maaş ve ikramiyeleri ise 21-22 Mayıs tarihlerinde hesaplarda olacak.

Aylık alma günü 25-26 Mayıs olanlar 21 Mayıs'ta, 27-28 Mayıs olanlar da 22 Mayıs'ta ödemelerine kavuşacak.

Emekli Sandığı kapsamında aylık alanların ikramiyeleri için ödeme tarihi ise 20 Mayıs olarak duyuruldu.

Dul ve Yetim Aylıklarında Hisse Dağılımı

Dul ve yetim aylığı alan hak sahipleri de bu ödemelerden ilgili tarihlerde kendi hisseleri oranında faydalanacak.

Yapılan hesaplamalara göre; yüzde 75 hisseye sahip olanlara 3 bin lira, yüzde 50 hisseye sahip olanlara 2 bin lira, yüzde 25 hisseye sahip olanlara ise bin lira bayram ikramiyesi ödemesi gerçekleştirilecek.

İkramiyeler yine zamsız kaldı

Ramazan Bayramı’nda uygulanan 4 bin TL'lik ikramiye tutarında bu bayramda bir artışa gidilmedi. Bakan Işıkhan, amacın bayram telaşı başlamadan süreci tamamlamak olduğunu ifade ederek, Ramazan Bayramı'ndaki tutarın aynen korunacağını teyit etti.

Kimler İkramiye Alabilecek?

Bayram ikramiyesinden yalnızca emekliler değil, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin yanı sıra; dul ve yetim maaşı alanlar (hisseleri oranında), yaşlılık aylığı sahipleri, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören siviller de faydalanacak. Ödemeler, her ay maaş alınan banka hesapları üzerinden kademeli olarak gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Noktayı Koymuştu

Hatırlanacağı gibi Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 11 Mart'taki AK Parti Grup Toplantısı'nda emeklinin bayram ikramiyesine zam tartışmalarına noktayı  "Bu ayki emekli maaş ödemelerini öne çekerek 14 Mart'tan itibaren ödemeye başlıyoruz. Emeklilerimizin bayram ikramiyelerini de bayram öncesi hesaplara yatırıyoruz" derken grup toplantısı çıkışında basın mensuplarının "İkramiyede artış olacak mı?" sorusunu da "Gerekeni söyledik. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek yanıtlamıştı.

