İstanbul'da trafik magandası kamerada! Aracın önünü kesip otomobili yumrukladı

İstanbul Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde seyir halindeki iki sürücü arasında çıkan 'yol verme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı. Tartışmanın büyümesiyle aracından inen öfkeli sürücü, F.D.'nin önünü keserek otomobilini yumrukladı.

İstanbul Avcılar'da dün yaşanan "yol verme" kavgası, sokağı adeta savaş alanına çevirdi. Tahtakale Mahallesi'nde araçlarıyla seyir halinde olan F.D. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir başka sürücü arasında başlayan sözlü tartışma, kısa sürede fiziksel saldırıya dönüştü.

Olayın en can alıcı anları ise saniye saniye kaydedildi.

Aracın Önünü Kesip Yumruk Yağdırdı

Trafikteki gerginliğin büyümesiyle birlikte öfkesine hakim olamayan saldırgan sürücü, F.D.'nin aracının önünü keserek trafiği tehlikeye attı.

Aracından hışımla inen şahıs, mağdur sürücünün otomobilini defalarca yumrukladı. F.D., yaşadığı bu dehşet anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kayda aldı.

Vatandaşın Müdahalesi Faciayı Önledi

Şiddet dolu anlar, çevredeki diğer sürücülerin araya girmesiyle daha da büyümeden engellendi. Olayı gören duyarlı bir vatandaşın müdahale etmesi sayesinde taraflar sakinleştirildi ve her iki sürücü de olay yerinden uzaklaştı. Şans eseri yaralanmanın yaşanmadığı bu olay, İstanbul trafiğindeki tahammülsüzlüğü bir kez daha gözler önüne serdi. (Destekleyici arka plan detayları ve bağlam metnin sonuna doğru bırakılmıştır

İHA