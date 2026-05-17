  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek!

Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek!

Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek!
Güncelleme:

Bir arkadaşına kefil olan ve noter aracılığıyla kefaletten çekilen iş adamı K.D., yıllar sonra bankanın haksız haciz şokuyla sarsıldı. 12 yıl süren hukuk mücadelesinde mahkeme, emsal niteliğinde tarihi bir karara imza attı. Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış dikkate alınarak uygulanan "sepet yöntemi" ile özel banka, iş adamına tam 5 milyon 428 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

İş adamı K.D.'ye uygulanan haksız haciz işlemi sonrası açılan ve 12 yıl süren davada, mahkeme özel bankayı 5 milyon 428 bin TL rekor tazminat ödemeye mahkum etti.

Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış göz önüne alınarak uygulanan "sepet yöntemi" ile verilen bu tarihi karar, parasına haksız yere el konulan milyonlarca kişi için emsal teşkil ediyor .

Özel bir bankadan kredi çeken arkadaşına kefil olan K.D., kısa süre sonra noter ihtarnamesiyle bu kefaletten resmi olarak çekildi.

Ancak aradan geçen 3 yılın ardından K.D., bankanın haksız haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. 2014 yılında 26 taşınmazına, şirket hisselerine ve banka hesaplarına el konulan iş adamı, hacizlerin kaldırılması için icra dosyasına 416 bin TL nakit teminat yatırmak zorunda kaldı ve uzun soluklu bir hukuk mücadelesi başlattı.

"Sepet Yöntemi" Devreye Girdi, Rekor Tazminat Geldi

Yargıtay kararıyla bankanın kötü niyetli olduğu kanıtlanırken, bloke edilen 416 bin lira ancak 8 yıl sonra iade edildi. İş adamının avukatı Recep Alptekin, paranın geçen süre zarfında ciddi şekilde değer kaybettiğini belirterek uğranılan zararın "sepet yöntemi" (Dolar, Euro, altın, TÜFE, ÜFE, asgari ücret ve faiz oranlarının ortalaması) ile yeniden hesaplanmasını talep etti.

Mahkeme bu emsal talebi haklı bularak bankayı 3 milyon 167 bin TL munzam zarar ve 50 bin TL manevi tazminatın yanı sıra yasal faiziyle birlikte toplam 5 milyon 428 bin TL ödemeye mahkum etti .

"Nominal İade Adalet Değildir"

Davanın avukatı Recep Alptekin, kararın benzer mağduriyetler yaşayan herkesi yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine dikkat çeken Alptekin, "Devletin icra dosyasında uzun yıllar bekletilen paranın, sadece nominal olarak iade edilmesi adalet değildir. Adalet; o paranın satın alma gücünün de iadesidir. Ortada bir hata değil, ısrarla sürdürülen bir haksız takip vardı" ifadelerini kullandı .

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Türkiye'nin en iyi içecekleri açıklandı! Türk kahvesi veya çay diyenler yanıldı
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Parkta elleri kanlı halde bulundu; vahşet ortaya çıktı!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Ünlü çiftten kötü haber: 8 yıllık evlilik tek celsede bitti!
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Fatma Soydaş’tan ''açılacak mısın'' sorusuna olay yanıt
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Eşref Rüya'da veda zamanı geldi: Sezon finali değil, tamamen final yapıyor
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!
Etiketler haksız haciz emsal karar munzam zarar karar haciz banka banka haczi kefil
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Yandaş medyada çakarlı araç depremi! Emin Pazarcı Akşam gazetesinden kovuldu! Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu Milli Takım'da Dünya Kupası hazırlık maçlarının yayınlanacağı kanal belli oldu Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Yeni haftanın hava durumu belli oldu: Sıcaklıklar aniden düşüyor, sağanak ve fırtına geri dönüyor Bodrum'da yaz sezonunu açan Bahar Şahin'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı Bodrum'da yaz sezonunu açan Bahar Şahin'in iddialı tatil pozları sosyal medyayı salladı İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!'' İslam Memiş yatırımın yeni şampiyonunu ilan etti: ''Altını unutun!'' Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiye ödemeleri başladı! Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! Doğada kendi kendine yetişiyor, kilosu çarşıda pazarda 2 bin TL'den satılıyor! Final maçından dönen taraftar midibüsü devrildi, 27 yaralı var! Final maçından dönen taraftar midibüsü devrildi, 27 yaralı var! Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj! Eurovison'un kazananı belli oldu; Şampiyon Dara’dan Türkiye’ye sürpriz mesaj! Bayram öncesi fahiş fiyata 389 Milyon TL'lik ceza! Bayram öncesi fahiş fiyata 389 Milyon TL'lik ceza!
Esra Dermancıoğlu'nun Roman dansı sosyal medyayı salladı: ''Kobra Murat neredesin?'' Esra Dermancıoğlu'nun Roman dansı sosyal medyayı salladı: ''Kobra Murat neredesin?'' Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!'' Songül Öden'den yıllar sonra gelen Gümüş itirafı: ''Öpüşme sahneleri annemi hastanelik etti!'' İstanbul'da trafik magandası kamerada! Aracın önünü kesip otomobili yumrukladı İstanbul'da trafik magandası kamerada! Aracın önünü kesip otomobili yumrukladı Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt! Kaan Sekban'ın "Taşacak Bu Deniz" eleştirisi olay yarattı: Erdem Şanlı'dan çok sert yanıt! İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında korkunç kaza: Tüm hızıyla dükkana daldı, bir anda yangın çıktı! İstanbul'da sabahın ilk ışıklarında korkunç kaza: Tüm hızıyla dükkana daldı, bir anda yangın çıktı! İstanbul sahiline bir ceset vurdu İstanbul sahiline bir ceset vurdu Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti Gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı hakkında yeni iddia: Telefon şifresini vermeyi reddetti Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu Antalya'da kanlı gece: Aracını durdurdukları şüpheli 3 arkadaşı kurşun yağmuruna tuttu Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı! Türkiye'nin belki de adını bile hiç duymadığınız saklı cenneti göz kamaştırdı!