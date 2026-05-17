Bankanın haksız haczi için emsal karar! Müşterisine 5.4 milyon TL tazminat ödeyecek!

Bir arkadaşına kefil olan ve noter aracılığıyla kefaletten çekilen iş adamı K.D., yıllar sonra bankanın haksız haciz şokuyla sarsıldı. 12 yıl süren hukuk mücadelesinde mahkeme, emsal niteliğinde tarihi bir karara imza attı. Enflasyon ve döviz kurlarındaki artış dikkate alınarak uygulanan "sepet yöntemi" ile özel banka, iş adamına tam 5 milyon 428 bin TL tazminat ödemeye mahkum edildi.

Özel bir bankadan kredi çeken arkadaşına kefil olan K.D., kısa süre sonra noter ihtarnamesiyle bu kefaletten resmi olarak çekildi.

Ancak aradan geçen 3 yılın ardından K.D., bankanın haksız haciz işlemiyle karşı karşıya kaldı. 2014 yılında 26 taşınmazına, şirket hisselerine ve banka hesaplarına el konulan iş adamı, hacizlerin kaldırılması için icra dosyasına 416 bin TL nakit teminat yatırmak zorunda kaldı ve uzun soluklu bir hukuk mücadelesi başlattı.

"Sepet Yöntemi" Devreye Girdi, Rekor Tazminat Geldi

Yargıtay kararıyla bankanın kötü niyetli olduğu kanıtlanırken, bloke edilen 416 bin lira ancak 8 yıl sonra iade edildi. İş adamının avukatı Recep Alptekin, paranın geçen süre zarfında ciddi şekilde değer kaybettiğini belirterek uğranılan zararın "sepet yöntemi" (Dolar, Euro, altın, TÜFE, ÜFE, asgari ücret ve faiz oranlarının ortalaması) ile yeniden hesaplanmasını talep etti.

Mahkeme bu emsal talebi haklı bularak bankayı 3 milyon 167 bin TL munzam zarar ve 50 bin TL manevi tazminatın yanı sıra yasal faiziyle birlikte toplam 5 milyon 428 bin TL ödemeye mahkum etti .

"Nominal İade Adalet Değildir"

Davanın avukatı Recep Alptekin, kararın benzer mağduriyetler yaşayan herkesi yakından ilgilendirdiğini vurgulayarak önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin ekonomik gerçeklerine dikkat çeken Alptekin, "Devletin icra dosyasında uzun yıllar bekletilen paranın, sadece nominal olarak iade edilmesi adalet değildir. Adalet; o paranın satın alma gücünün de iadesidir. Ortada bir hata değil, ısrarla sürdürülen bir haksız takip vardı" ifadelerini kullandı .

