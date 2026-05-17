  3. Bayram öncesi fahiş fiyata 389 Milyon TL'lik ceza!

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılında haksız fiyat artışı yapan 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin TL idari para cezası kesti. Meyve-sebze, e-ticaret ve temel gıdadaki fahiş fiyatlara geçit verilmezken; yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde marketler, otogarlar ve perakende işletmelerde denetimlerin artarak devam edeceği vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, 2026 yılı içerisinde haksız fiyat artışlarıyla tüketiciyi mağdur eden 1258 işletmeye toplam 389 milyon 430 bin 962 TL idari para cezası kesti.

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun gerçekleştirdiği dört ayrı toplantı sonucunda, piyasadaki adil rekabeti bozan işletmelere yönelik yaptırımlar kararlılıkla uygulandı.

En Büyük Ceza Meyve-Sebze ve E-Ticaret Sektörüne

Yapılan denetimlerde ceza kesilen sektörlerin detayları da paylaşıldı. Yabancı menşeli e-ticaret sitelerine getirilen kısıtlamaları fırsat bilerek fiyat artıran 840 yerel e-ticaret platformuna 151,7 milyon TL ceza uygulandı. Bunun yanı sıra, meyve ve sebze fiyatlarında olağanüstü artış yapan 330 işletme 215,1 milyon TL, ekmek ve simit tarifelerine uymayan 75 işletme 12,9 milyon TL, temel gıda ürünlerinde haksız fiyat uygulayan 13 işletme ise 9,6 milyon TL cezaya çarptırıldı. 

Kurban Bayramı Öncesi Denetimler Sıkılaştı

Bakanlık, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların ekonomik menfaatlerini korumak için denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı. Alışveriş merkezleri, zincir marketler, bayramlık ürün satan mağazalar, toptancı halleri ve otogarlar yakın takibe alındı.

Tüketici mağduriyetine yol açan her türlü uygulamanın titizlikle incelendiği ve mevzuata aykırı durumlarda en ağır yaptırımların uygulanacağı belirtildi. Haber3.com olarak tüketiciyi yakından ilgilendiren bu denetimleri takip etmeye devam edeceğiz. 

DHA

Balık tutarken fark ettiler: İstanbul'da kaçak boru hattı skandalı!
Etiketler ticaret bakanlığı fahiş fiyat cezası idari para cezası Kurban Bayramı denetimleri e-ticaret cezaları meyve sebze fiyatları Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu
