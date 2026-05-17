İstanbul sahiline bir ceset vurdu

İstanbul Avcılar sahilinde sabah saatlerinde denizin üzerinde hareketsiz yatan bir erkek cesedi bulundu.

İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi sahilinde sabah saatlerinde kıyıya vurmuş halde 36 yaşındaki A.A.'ya ait bir erkek cesedi bulundu. Olay yerindeki ilk tahkikatın ardından şahsın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Vatandaşın İhbarı Üzerine Ekipler Harekete Geçti

Edinilen bilgilere göre olay, sabahın ilk ışıklarında meydana geldi. Bölgede bulunan bir vatandaş, denizin yüzeyinde hareketsiz yatan bir kişiyi fark ederek durumu hiç vakit kaybetmeden yetkililere ihbar etti. Gelen çağrı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kimliği Tespit Edildi, Cansız Beden Adli Tıp'a Gönderildi

Bölgeye ulaşan sağlık ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı titiz çalışmalar sonucunda, denizden çıkarılan bedenin 36 yaşındaki A.A. isimli şahsa ait olduğu belirlendi. Ekiplerin sahildeki güvenlik önlemleri ve incelemelerini tamamlamasının ardından şahsın cenazesi, detaylı otopsi işlemleri için incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

 

İHA

