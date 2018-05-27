5 terörist teslim oldu, 2 terörist öldürüldü

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Nusaybin ilçesinde hudut hattındaki birliklere saldırı hazırlığındaki bölücü terör örgütünün iki üyesi etkisiz hale getirildi.



Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 5 terörist ise Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

PKK DAĞILMA NOKTASINA GELDİ

Güvenlik güçlerinin operasyonlarında çok sayıda teröristin etkisiz hale getirilmesi ve dağa katılımın azalması bölücü terör örgütü PKK'yı dağılma noktasına getirdi.



Ülke genelinde terörle mücadeleyi aralıksız sürdüren güvenlik güçleri, PKK'lı teröristlere adeta nefes aldırmıyor.



Operasyonlarda öldürülenlerin yerine yeni eleman temin etmekte sıkıntı yaşanan bölücü terör örgütü saflarına 2016'da 686, 2017'de 152 terörist katılırken, bu sayı 2018'in ilk aylarında 43'te kaldı.



Çıkmaza giren bölücü terör örgütünün baskı ve zulmünden kurtulmak isteyen teröristler ise çareyi kaçmakta buluyor.



Bu kapsamda 2016'da 466, 2017'de 429 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.



Yılbaşından bugüne kadar ise örgütten kaçarak güvenlik güçlerine sığınan terörist sayısı 115'e ulaştı.