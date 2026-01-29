  1. Anasayfa
ABD-İran savaşın eşiğine geldi, Türkiye teyakkuza geçti

Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı, ABD ile İran'ın savaşın eşiğine gelmesiyle ilgili olarak, ''Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır'' açıklamasını yaptı.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, haftalık faaliyetlerine ilişkin kuruluşunun 200'üncü yılını kutlayan Armoni Mızıkası Komutanlığı yerleşkesinde bilgilendirme toplantısı düzenledi. Tuğamiral Aktürk, terörle mücadele çalışmalarına ilişkin, "Savunma ve güvenliğimizin teminatı olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin varlığına yönelik her türlü tehdit ve tehlikeye karşı mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürmektedir. Bu kapsamda son bir haftada; 4 PKK’lı terörist daha teslim olmuş, sınırlarımızda ve ötesinde arazi arama tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına devam edilmiş, Suriye harekat alanlarında imha edilen tünel uzunluğu 753 kilometreye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.

'3'Ü TERÖRİST 173 KİŞİ YAKALANDI'

Hudutlarda, yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 3’ü terör örgütü mensubu olmak üzere 173 kişinin yakalandığını belirten Tuğamiral Aktürk, "876 kişi ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylece, yıl içerisinde sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 519, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 4 bin 404 olmuştur" diye konuştu.

TATBİKAT VE GÖREVLER

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin kesintisiz devam ettiğini belirterek, "Bu kapsamda; Birleşik ve müşterek fiili atışlı tatbikat olarak birliklerin derin kar ve şiddetli soğuklarda muharebe imkan ve kabiliyetlerini denemek, eğitim seviyelerini geliştirmek amacıyla 29 Ocak-13 Şubat tarihleri arasında Kars'ta Kış-2026 Tatbikatı icra edilmekte, 26 Ocak-9 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Dynamic Front Atış Destek Koordinasyon Tatbikatı’na katılım sağlanmaktadır. Somali Türk Görev Kuvveti Komutanlığı’nın lojistik desteğinin sağlanması, hibe ve dış askeri yardımların Somali’ye deniz yolu ile sevk edilmesi ve müteakip dönemde Somali Federal Cumhuriyeti deniz yetki alanlarında araştırma faaliyeti gerçekleştirecek Çağrı Bey Sondaj Gemisi ile sondaj faaliyetlerine destek vermek maksadıyla; TCG Sancaktar, TCG Gökova ve TCG Bafra tarafından 30 Ocak-25 Şubat tarihleri arasında Aden Körfezi, Somali açıkları ve Arap Denizi’nde görev icra edilecektir" ifadelerini kullandı.

Tuğamiral Aktürk, envantere giren yeni silah sistemlerine ilişkin olarak ise "Bakanlığımıza bağlı ASFAT ana yükleniciliğinde, İstanbul Tersanesi Komutanlığımızda inşa edilen Pakistan MİLGEM Projesi'nin ikinci gemisi olan Khaibar’ın 23 Ocak’ta başlayan Operasyonel Hazırlık Eğitimleri ülkemizde devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

'YARDIM KORİDORU AÇILMASI MEMNUNİYET VERİCİ'

Tuğamiral Aktürk'ün sunumundan sonra bakanlıktan güncel konulara ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada Suriye'deki son duruma ilişkin, "Suriye’de kalıcı istikrarın sağlanması açısından kritik önemde olan, 10 Mart ve 18 Ocak Mutabakatlarına uymayan SDG’nin, 15 gün süreyle uzatılan ateşkesi tacizleriyle ihlal etmeyi sürdürmesi entegrasyon sürecini olumsuz yönde etkilemektedir. Her zaman ifade ettiğimiz gibi Suriye’de meydana gelen gelişmeleri sahada yakından takip ediyor, bölgedeki birliklerimiz, personelimiz ve hudutlarımızın güvenliği için her türlü tedbiri alıyoruz. Suriye hükümetinin bölgede insani yardım koridoru açmasını memnuniyet verici bir gelişme olarak görüyoruz. Ülkemiz, 'Tek devlet, tek ordu' ilkesi doğrultusunda, Suriye’nin birliği ve toprak bütünlüğü temelinde, terör örgütleriyle mücadelesine ve savunma kapasitesinin artırılmasına destek vermeye kararlılıkla devam edecektir" denildi.

'NAVTEX SÜRESİZ OLARAK YAYINLANDI'

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Ege'de ilan edilen NAVTEX'e değinilen açıklamada, "Yunanistan'ın Ege Denizi'ndeki uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine ilişkin teknik itiraz niteliğindeki seyir duyurularımız, Yunan basınında iddia edildiği gibi 2 yıllık olmayıp, süresiz olarak yayımlanmıştır. Yayımladığımız NAVTEX’ler ile seyir emniyetini göz önüne alarak, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığını kapsayan seyir duyuruları ile deniz yetki alanları içerisinde kalan tüm araştırma faaliyetlerinin ülkemiz ile koordine edilmesi gerektiğini, Gayri Askeri Statüdeki Adaların (GASA) kara sularını da içeren sahalarda seyir emniyetini tehlikeye düşürebilecek askeri faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin uluslararası antlaşmalara aykırı olduğunu vurguluyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarından kaynaklanan hak ve menfaatlerini yok sayan, tek taraflı faaliyet ve girişimleri uluslararası hukuk çerçevesinde etkisiz kılmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINMAKTADIR'

İran'daki gelişmeler ve sınır hattında alınan tedbirlere ilişkin ise "Türkiye olarak, bölgemizde yeni gerginlik ve çatışmaların yaşanmasını arzu etmiyoruz. Tüm çatışmaların bitmesine, bölgemizde huzur ve istikrarın hakim olmasına yönelik çabalarımızı sürdürüyoruz. Bunun yanı sıra, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak gerekli tüm tedbirler alınmaktadır" denildi. 

DHA

