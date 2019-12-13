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  3. 13 Aralık 2019 14:19

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken açıklama

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, ABD Senatosu'nda dün kabul edilen Ermeni tasarısına ilişkin ''Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini'' bildirdi.

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nden dikkat çeken açıklama
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Bir büyükelçilik sözcüsü, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan karar tasarısını kabul etmesi hakkında AA muhabirine açıklamada bulundu.

Açıklamada, "Yönetimin pozisyonu değişmemiştir. Görüşlerimiz Başkan'ın geçen nisan ayında yaptığı son açıklamasında yansıtılmıştır." ifadesi yer aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'da yaptığı açıklamada "soykırım" ifadesini kullanmamış, bunun yerine Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesine yer vermişti.

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AA

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