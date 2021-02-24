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  3. 24 Şubat 2021 10:54

AYM Fahrettin Altun’un yetkisini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Anadolu Ajansı’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

AYM Fahrettin Altun’un yetkisini iptal etti
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Anayasa Mahkemesi, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın Anadolu Ajansı’nın “faaliyet” ve “örgütlenme ve insan kaynakları yönetimi” üzerindeki denetim yetkisini anayasaya aykırı bularak iptal etti.

Ankaragazetecisi.com’dan Alican Uludağ’ın haberine göre, Anayasaya göre Anadolu Ajansı’nın özerk ve yayınlarının tarafsız olduğuna dikkat çekilen kararda, “Ajansın faaliyetlerinin yürütmenin içinde yer alan ve Cumhurbaşkanlığına bağlı olan başkanlıkça denetlenmesi, ajansın özerkliğiyle bağdaşmadığı gibi yayınlarının tarafsızlığını da etkileme ihtimalini barındırmaktadır” denildi.

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