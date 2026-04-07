Bahçeli'den terörsüz Türkiye süreci için dikkat çeken çağrı

MHP lideri Bahçeli, TBMM grup toplantısında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan'a bundan 1,5 yıl önce yaptığı tarihi çağrıyla başlattığı terörsüz Türkiye süreciyle ilgili son noktayı koydu! Sürecin doğru zamanda atılmış doğru bir adım olduğunu vurgulayan Bahçeli, TBMM’ye gelmesi beklenen yasal düzenlemeler için "Oyalanmaya gerek yok" mesajı verdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin önümüzdeki dönem yol haritasına dair tarihi açıklamalarda bulundu. Bahçeli, terörün tamamen bitirilmesine yönelik sürecin milli bir duruş olduğunu ifade ederek, yasal sürecin hızlandırılmasını istedi.

Terörsüz Türkiye vizyonunun milletin özlemi olduğunu belirten Bahçeli, TBMM komisyonlarında olgunlaşan yasal düzenlemelere dikkat çekti. Süreci yakından takip ettiklerini vurgulayan MHP lideri, "Yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir. Oyalanmaya gerek yoktur" diyerek kararlılık mesajı verdi. Bahçeli, barışın bir taviz veya teslimiyet olmadığını da sözlerine ekledi.

"Barış tek kanatlı bir kuş değildir" diyen Bahçeli açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Bir kanat Öcalan'ın yaptığı çağrı ve gelinen fesih kararı ile kendisini gösterdi. 'İki kanadı millet olarak hep birlikte gövdeye getirmeliyiz' demiştim. O gün ifade ettiğimiz gibi bu kanatlardan biri terörün gölgesinde şekillenmiş yapıların fesih kararı ve çağrılarla kendisini göstermişti. Asıl olan ikinci kanat ise aziz Türk milletinin kendisidir gerçeğinden hareketle; milli iradenin merkezi olan TBMM'de yapılan komisyon çalışması büyük bir olgunluk ve devlet ciddiyeti içerisinde sonuçlanmıştır.

Terörsüz Türkiye doğru zamanda atılan doğru bir adımdır. Vatan ve millet aşkı ile devlet-millet dayanışması ile yürütülen hayırlı bir sürecin de ürünü olacaktır. Terörsüz Türkiye milletimizin özlemle beklediği bir gelişme, kalıcı barışın habercisidir. Yasal düzenlemelerin TBMM'ye yasa çalışması olarak taşınacak olgunluğa erişmesi memnuniyet vericidir. Yapılan çalışmaları yakından izliyoruz. Bu meselede hiçbir boşluk, ihmalin kabulü mümkün değildir. Oyalanmaya gerek yoktur. Biz diyoruz ki; barış, teslimiyet değildir. Barış, taviz değildir."

Bahçeli CHP'yi hedef aldı

Konuşmasında CHP'yi hedef alan Bahçeli, "Bugünkü muhalefetin koçbaşını çeken Cumhuriyet Halk Partisi siyaset yerine laf üretmekte, sorunların çözümüne katkı sunmak yerine basit ve çıkarcı bir tutumla hareket etmektedir" ifadelerini kullandı.

"Millet için en değerlisinin ne olduğunun idrakinden yoksun bulunmakta, çeşitli küresel odaklara sığınmakta, yanlış adreste doğru kişiyi aramaktadırlar" diyen Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gerçekle arasına mesafe koymuş olan bu anlayış, köklerle değil yapraklarla uğraşmakta, gerçeğe sırtını dönüp sanala, ömrünü tamamlamış bir söyleme, sosyalist enternasyonale teslim olmaktadır. Düşünceleri aklın mayasıyla yoğurma kabiliyetini kaybeden anlayış, ülke, bölge ve dünya gündemini basit çıkarları doğrultusunda değerlendirmekte, devletten, milletten ve gerçekliklerden kopmuş görüntü vermektedir.

Öte yandan, son günlerde CHP zihniyetini temsil eden bazı belediye başkanlarının, çürümenin hat safhasına ulaşmış olmalarını ve milletin kendilerine emanet ettiği makamları her açıdan istismar ettiklerini görmekten büyük üzüntü duymaktayız."