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Bakan açıkladı; ödemeler hesaplarda

Bakan açıkladı; ödemeler hesaplarda
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün yaptığı açıklamada çiftçilere 94 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara geçmeye başladığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Yumaklı dün akşam saatlerinde yaotığı açıklamada, "694 milyon 461 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. " ifadesini kullandı ve detayları içeren bir tablo paylaştı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün yaptığı açıklamada çiftçilere 94 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara geçmeye başladığını belirtti.

Etiketler Tarımsal destekleme ödemesi Tarımsal destekleme ödemeleri İbrahim Yumaklı tarım ve orman bakanlığı
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