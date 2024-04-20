Bakan açıkladı; ödemeler hesaplarda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dün yaptığı açıklamada çiftçilere 94 milyon 461 bin lira tarımsal destekleme ödemesinin hesaplara geçmeye başladığını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından, çiftçilere yapılacak tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Yumaklı dün akşam saatlerinde yaotığı açıklamada, "694 milyon 461 bin TL tarımsal destekleme ödemesini bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. " ifadesini kullandı ve detayları içeren bir tablo paylaştı.