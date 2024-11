Bakan duyurdu: 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanı yayımlandığını duyurdu. Tunç, toplamda 1000 hakim ve savcı yardımcısı alınacağını belirtti.

Bakan Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, geçen yıl ilkini gerçekleştirdikleri hakim ve savcı yardımcılığı alımına bu yıl da devam ettiklerini belirterek, "850 adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hakim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hakim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hakim ve savcı yardımcısı alımıyla ilgili sınav ilanını yayımladık. ÖSYM tarafından 21-22 Aralık’ta yapılacak sınava girecek tüm adaylarımıza, geleceğin hakim ve savcılarına şimdiden başarılar diliyorum" dedi.

'KÜRSÜYE DAHA DONANIMLI VE GÜÇLÜ ÇIKACAKLAR'

Bakan Tunç, "Sınavı kazanan ve mülakat aşamasını başarıyla tamamlayan adaylarımız, mesleğe kabul öncesinde 1 yıl Türkiye Adalet Akademisi’nde eğitim alacak ve ardından 2 yıl tecrübeli hakim ve savcıların yanında usta-çırak ilişkisi içinde çalışarak kürsüye daha donanımlı ve güçlü çıkacaklar. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir adalet sistemini daha da tahkim etmek için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

BAŞVURU ŞARTLARI

2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanununa göre hâkim ve savcı yardımcılığına atanacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir:



a) Türk vatandaşı olmak,



b) Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılığı ile idari yargı hâkim yardımcılığı için giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1989 ve daha sonra olanlar sınavlara başvuru yapabileceklerdir)



Avukatlık mesleğinden alınacak adlî yargı hâkim ve savcı yardımcılığı için; yazılı yarışma sınav tarihi itibariyle avukatlık mesleğinde fiilen en az üç yıl çalışmış olmak, yazılı giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 45 yaşını doldurmamış olmak, (doğum tarihi 01.01.1979 ve daha sonra olanlar sınava başvuru yapabileceklerdir)



c) Adlî yargı – Avukatlık adlî yargı hakim ve savcı yardımcıları için; hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye’deki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,



İdarî yargı hâkim yardımcıları için; Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir hukuk fakültesini bitirip de Türkiye'de hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak, hukuk fakültesinden mezun olanlar dışından alınacak adaylar bakımından, her dönemde alınacak aday sayısının yüzde yirmisini geçmemek üzere, hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yüksek öğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarından mezun olmak,



ç) Hukuk fakültesi mezunu olup 24/10/2019 tarihinden sonra yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanların, adli yargı hâkim ve savcı yardımcılğı ile idari yargı hâkim yardımcılığı sınavlarına başvurabilmeleri için Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavından (HMGS) en az yetmiş puan almış olmak,



Hukuk bilgisine programlarında yeterince yer veren siyasal bilgiler, idari bilimler, iktisat ve maliye alanlarında en az dört yıllık yükseköğrenim yapmış veya bunlara denkliği kabul edilmiş yabancı öğretim kurumlarına 24/10/2019 tarihinden sonra kayıt yaptıranlardan 31/3/2024 tarihinden sonra mezun olanların, idari yargı hâkim yardımcılığı sınavına başvurabilmeleri için İdari Yargı Ön Sınavından (İYÖS) en az yetmiş puan almış olmak,



Adli yargı hâkim ve savcı yardımcılğı ile idari yargı hâkim yardımcılığı sınavlarına başvuracaklardan HMGS ve İYÖS’ten en az yetmiş puan almış olmaları gerekenler için HMGS/İYÖS sınav tarihi itibarıyla (29 Eylül 2024 tarihi itibarıyla) mezun olmuş olmak,



d) Kamu haklarından yasaklı olmamak,



e) Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,



f) Hâkimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya engelliliği bulunmamak,



g) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilâs, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflâs gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,



ğ) Hâkimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

