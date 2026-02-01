  1. Anasayfa
  3. Beyaz esaret devam ediyor: 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı!

Beyaz esaret devam ediyor: 78 yerleşim yeri ulaşıma kapandı!

Güncelleme:

Van'ın 6 ilçesinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Kentte 78 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı.

Van'ın 6 ilçesinde dün gece kar yağışı etkili oldu. Yağış nedeniyle Çatak'ta 40, Gürpınar'da 22, Bahçesaray'da 6, Başkale'de 2, Özalp'ta 5 ve Saray'da 3 yerleşim yeri ile ulaşım sağlanamıyor. Kapanan 78 yerleşim yerinin yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında ilçe belediyeleri de kendi sorumluluk alanlarında kar temizleme çalışması yaptı. Kar kalınlığı yüksek kesimlerde 40 santimetreye kadar ulaşırken, yetkililer vatandaşların çığ riskine karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu. 

DHA

