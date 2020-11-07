Bir otoyol için daha geçiş garantisi verildi!

Sözcü'den Selami Aydın'ın haberine göre, 35 bin araç geçiş garantisi verildiği iddia edilen Aydın-Denizli Otoyolu için imzalar atıldı. Projenin maliyetinin toplam 7 milyar TL’yi bulacağı belirtildi.

İzmir-Antalya ‘Turizm Yolu' ana projesinin ikinci etabı olan ve Denizli'de ihracatçı işadamlarının bir an önce tamamlanmasını istediği Aydın–Denizli otobanının yapımına başlanacak. İhalesi çeşitli nedenlerle 11 kez ertelenen projede yüklenici firma Fernas İnşaat ile sözleşme imzalandığı duyuruldu.

GEÇİŞ GARANTİSİ VERİLDİ

Defalarca ertelenen ihalesi 3 Temmuz'da yapılan projeyi 6 firma içinde en iyi teklifi veren Fernas İnşaat üstlenmişti. Proje tutarının 7 milyar lirayı bulabileceği belirtiliyor. Yap-işlet-devret modeliyle ihale edilen proje için Karayolları Genel Müdürlüğü yüklenici firmaya günlük 35 bin araç geçiş garantisi verdiği ve geçiş ücretinin kilometre başına 5 cent/Euro olarak fiyatlandırıldığı öne sürüldü.

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2022'DE HİZMETE AÇILACAK

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan firma ile sözleşme yapıldığını duyurduğu sosyal medya paylaşımında yolun 2022 yılında tamamlanacağını ve hizmete açılacağını da söyledi. 140 kilometresi ana yol ve 23 kilometresi ise bağlantı yollarından oluşan proje kapsamında güzergâh boyunca pek çok tesisin de yapılması planlanıyor.