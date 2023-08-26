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Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sıcaklara yağmur molası

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Sıcaklara yağmur molası
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Meteoroloji'den alınan tahminlere göre, Manisa, İzmir, Aydın ile Doğu Karadeniz'de sağanak yağış bekleniyor.

Ülkemizin kuzeydoğusu ile İç Ege ve Akdeniz’in iç kesimlerinin parçalı bulutlu, Manisa'nın batısı, İzmir, Aydın ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta ve Doğu Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege'de kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

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Etiketler meteoroloji hava durumu sağanak yağış
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