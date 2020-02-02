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  3. 02 Şubat 2020 14:10

Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı, serbest kaldı

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde yakalanan hırsızlık zanlısının cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Cezaevinden izinli çıktı, hırsızlık yaptı, serbest kaldı
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Edinilen bilgilere göre, Ürgüp Kavaklıönü Mahallesi’nde bir evden ziynet eşyaları çalındı. Ürgüp İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından eve giren şüphelinin A.Y.K. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından A.Y.K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın Niğde Açık Cezaevinden izinli olarak çıktığı öğrenildi. A.Y.K. emniyetteki işlemlerinin ardından Ürgüp Adliyesine sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliğinde hakim karşısına çıkan A.Y.K., uyuşturucu madde kullandığını, olayı hatırlamadığını söyledi. Şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İHA

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