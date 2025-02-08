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CHP’de her şey biter kriz bitmez: CHP Muğla'da danışman atama krizi

CHP’de her şey biter kriz bitmez: CHP Muğla'da danışman atama krizi
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CHP’de bir yanda “ Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyelim ? “ krizi yaşanırken, Muğla’da “ Danışman Ataması Krizi “ yaşanıyor..

CHP’de gözler Genel Merkez’deki “ Cumhurbaşkanı Adayını Belirleme “ tartışmasındayken, Muğla CHP’de de kriz var.

Bu krizin kökeni 2 yıl öncesine dayanıyor. Dönemin Bodrum Belediye başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı Reklam Koordinatörü Levent Arkan’ı kendine danışman olarak atadı.

CHP ÖRGÜTÜ İSYANDA

Ancak Levent Arkan’ın yıldızı CHP örgütüyle hiç barışmadı. Danışman sıfatını aşan işlere karışması ve çalışanlara sert ve kaba uslubu örgütü çok kızdırdı.

Örgüt o kadar tepkiliydi ki Levent Arkan’ı çok ağır suçlayan bir bildiri yayınladı :

“ Bodrum Belediyesi’nde Başkan Ahmet Aras’ın Danışman sıfatıyla kendisini tanıtan Levent Arkan isimli şahsın, örgütümüze, emekçi çalışan belediye personellerine yönelik hakaret ve küfür dolu ses kayıtları, örgüt olarak derhal yasal işlemleri başlatma hazırlığı içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bu şahsın derhal görevden alınması gerektiğini ve örgütümüzün onurlu ve haysiyetli emekçilerine söylediği çirkin sözler nedeniyle şiddetle kınadığımızı vurgulamak istiyoruz. “

CHP’de bir yanda “ Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyelim ? “ krizi yaşanırken, Muğla’da “ Danışman Ataması Krizi “ yaşanıyor..

Ancak bu arada supriz bir olay yaşandı.

BAŞKANIN DANIŞMANI TUTUKLANDI

Levent Arkan, bir sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alında. İddia, “ Cumhurbaşkanı'na hakaret ve halkı kin ve düşmanlığa sevk etmek. “ idi.

İfadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Levent Arkan daha sonra tutuklandı ve bir süre hapis yattıktan sonra serbest bırakıldı.

CHP’de bir yanda “ Cumhurbaşkanı adayını nasıl belirleyelim ? “ krizi yaşanırken, Muğla’da “ Danışman Ataması Krizi “ yaşanıyor..

YENİ BAŞKAN İSTEMEDİ

Bu arada seçimler olmuş, Ahmet Aras Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı olurken, Bodrum Belediye Başkanlığını yine CHP’den Tamer Mandalinci kazandı.

Levent Arkan yeni dönemde de Bodrum’da görev almak istedi ama genç başkan Mandalinci buna sıcak bakmayıp ona Muğla’yı işaret etti.

GÖZLER AHMET ARAS’DA

İddialara göre Levent Arkan bugünlerde Muğla’da yeni bir hedef peşinde. Yakın çevresi,ne, “ Ahmet başkan bana iade-i itibar yapacak. Çok yakında yeniden Ahmet başkanın danışmanı olacağım. “ mesajını verdi. Hatta iddialara göre kendine belediyede oda bile bakmış.

CHP ÖRGÜTÜ AYAKTA

Tabi CHP örgütü de boş durmuyor. Bu atamayı önlemek için Başkan Aras’a net bir tavır koyuyor.

Anlıyacağınız başkan Aras zor günler geçiriyor. Bakalım kararı ne olacak.

Muğla CHP Ahmet Aras’ın alacağı kararı bekliyor.

Etiketler  Muğla muğla büyükşehir belediyesi ahmet aras
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