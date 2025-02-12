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CHP'den AYM'ye 3 başvuru

CHP'den AYM'ye 3 başvuru
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CHP, 3 ayrı konu ile ilgili konu ile ilgili Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu.

Dosyalara ilişkin bilgi veren CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ilk dosyanın "3 Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" ile ilgili olduğunu bildirdi. Söz konusu kararnamelere ilişkin düzenlemelere itiraz ettiklerini bildiren Günaydın, kararnamelerin iptslini istediklerini bildirdi.

İkinci başvurunun Cumhurbaşkanlığı bünyesindeki Devlet Denetleme Kurulu'na (DDK) her kademe ve rütbedeki kamu hizmetlisini görevden alma yetkisi tanınmasına ilişkin kanunun iptali için olduğunu bildiren Günaydın, "Devlet Denetleme Kurulu aracılığıyla bu yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanacak" dedi.

Günaydın, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz Devlet Denetleme Kurulu'na 'denetimsiz sultanlara' verilebilecek bir yetki verdiler. Aslında DDK aracılığıyla bu yetkiyi Cumhurbaşkanı kullanacak. Daha evvel bunu düzenleme içinde vermişerdi. M eclis'te yaptığımız müzakerelerle bunu kapsamdan çıkarmıştık. ancak AKP artık Meclis'in temayülündeki centilmkenlik anlaşmalarını dahi hiçe sayacak bir hadsizlik içerisinde. Bunu meclisin çalışma sistematiği açısından son derece sakıncalı olarak görüyoruz. Çünkü aynı düzenlemeyi daha evvel anlaşarak kapsamdan çıkardığımız düzenlemeyi daha sonra yeniden bir torba kanununun içerisine koydular ve DDK'ya ilişkin 3 ayrı maddeyi geçirdiler. Bu yalnızca 4 Şubar tarihinde Resmi Gazete'de yayınlandı.

Biliyorsunuz ana muhalefet partisine 60 gün içerisinde AYM'ye başvurma hakkı veriyor. Anayasaya aykırı olan düzenlemelerin iptali ve yürütmelerinin durdurulması için. 4 Şubat tarihinde yayınlanan bu düzenlemeyi yalnızca 8 gün içerisinde AYM'ye getirdik. Ben huzurunuzda CHP'nin hukuk bürosuna ve ilgili tüm arkadaşlara teşekkür etmek isterim. İnsan üstü bir çalışmayla 8 gün içerisinde bugün AYM'ye teslim ettik."

 

Etiketler AYM anayasa mahkemesi CHP başvuru
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