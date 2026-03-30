  CHP'den Özkan Yalım kararı: Üyeliği askıya alındı, disiplin süreci başlatıldı!

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında yürütülen "rüşvet ve ihaleye fesat" soruşturmasının ardından CHP MYK'dan kritik hamle geldi. Parti Sözcüsü Zeynel Emre, Yalım'ın üyeliğinin askıya alındığını ve disiplin sürecinin resmen başlatıldığını duyurdu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da aralarında bulunduğu 17 kişinin gözaltına alındığı "rüşvet ve irtikap" soruşturması, CHP Genel Merkezi’nde karşılık buldu. MYK toplantısının ardından kameralar karşısına geçen CHP Sözcüsü Zeynel Emre, partinin Yalım hakkındaki kararını açıkladı.

Zeynel Emre, MYK toplantısında Özkan Yalım ile ilgili oy birliğiyle karar alındığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Özkan Yalım'ın üyeliğinin askıya alınmasına ve konuyu incelemek üzere iki hukukçu arkadaşımızın görevlendirilmesine karar verdik. Yalım'ın savunması da dinlenerek disiplin süreci titizlikle işletilecektir. Önümüzdeki günlerde sürecin gereği yerine getirilecektir."

