Çocuklara cinsel istismar 14 senede 14 bin arttı!

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü, Birleşmiş Milletler (BM) Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde kanunen çocuklara tanınan ve tanınması gereken haklar hakkında farkındalık yaratılmayı amaçlayan bir gün olarak 1989’dan beri kutlanıyor.

Veri Kaynağı’nın ‘Türkiye’de Çocuk Hakları’ bülteni, 18 yaş altı her bireyin ‘çocuk’ kabul edildiği BM sözleşmesinden yola çıkarak hazırlandı.

Nüfusun yüzde 28’i çocuk; 2080’de yüzde 19’a gerileyebilir

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2018 yıl sonu itibarıyla Türkiye nüfusu 82 milyon 3 bin 882 iken bunun 22 milyon 920 bin 422’si çocuk.

Çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 1935-2080. (Tablolar: TÜİK ve Veri Kaynağı)

BM tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1970 yılında Türkiye’de toplam nüfusun yüzde 48.5’ini oluştururken bu oran 1990 yılında yüzde 41.8 ve 2018 yılında yüzde 28 oldu.

Nüfus projeksiyonlarına bakıldığında ise çocuk nüfus oranının 2040 yılında yüzde 23.3; 2060 yılında yüzde 20.4 ve 2080 yılında yüzde 19 olacağı öngörülüyor.

Kız çocuklarının ilkokula gitme oranlarında Gümüşhane son, Şanlıurfa ilk sırada

Milli Eğitim istatistiklerine göre ilkokul seviyesinde net okullaşma oranı 2017-2018 öğretim yılında yüzde 91.5 oldu.

Bu eğitim öğretim döneminde ilkokulda birinci ve dördüncü sınıfa giden kız çocuklarının oranı il bazında değerlendirildiğinde, yüzde 61.3’le Gümüşhane son sırada yer almaktadır.

2017-2018 eğitim öğretim döneminde ilkokulda kız çocuklarının okullaşma oranı

Yüzde 94 civarındaki oranlarla sırasıyla Şanlıurfa, Van ve Siirt ise ilk üç sırada yer alıyor.

18 bin 290 suçtan çocukların cinsel istismarı hakkında dava açıldı

Adalet Bakanlığı’nın ‘yıllar itibariyle yayınlanan adli istatistik verileri’nden derlenen bilgilere göre 2018’de 18 bin 290 suçtan çocukların cinsel istismarı hakkında dava açıldı.

Çocukların cinsel istismarı hakkında açılan davalarda suç sayıları 2004-2018.

Söz konusu rakamlar 2004’te 4 bin 32 civarındayken, 2010 yılında hızlı bir artış göstererek 16 bin 135’e yükseldi.

18 yaş altı çalışan çocuk sayısı yükseldi

2017 yılında 15-17 yaş grubundaki çocukların işgücüne katılma oranı yüzde 20.3 iken bu oran 2018 yılında yüzde 21.1’e yükseldi.

2018 yılında 15-17 yaş gurubundaki çocukların cinsiyet bazında işgücüne katılma oranları

2014 yılında ise bu oran erkekler için yüzde 29.4, kızlar için de yüzde 12.1 olarak kaydedilmişti.

Ağrı yüzde 14.8 ile kız çocuk evlenmelerinde ilk sırada

İstatistiklere göre 16-17 yaş grubundaki kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında yüzde 5.8 iken, 2018 yılında yüzde 3.8’e düştü.

2018 yılında 16-17 yaş grubundaki evlenen kız çocuklarının toplam evlenmeler içindeki oranı

Söz konusu oranlar il bazında incelendiğinde 2018 yılında Ağrı yüzde 14.8’le kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldı. Ağrı’yı yüzde 14.1’le Muş ve yüzde 12.5’le Bitlis izledi.

Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise yüzde 0.7 ile Bolu, yüzde 0.9 ile Trabzon ve Artvin.

16-17 yaş grubundaki evlenen erkek çocuklarının toplam evlenmeler içindeki oranı ise yüzde 0.2 olarak kaydedildi. Bu oran 2005 yılında yüzde 0.5 idi.

1000 çocuktan 16’sı suça sürüklendi

Adalet Bakanlığı’nın ‘adli istatistik verileri’nden derlenen bilgilere göre 2018 yılında her 1000 çocuktan 16’sı suça sürüklendi.

Çocuk nüfusta suça sürüklenen çocuk sayısı (100.000 üzerinden hesaplanmıştır.)

Bu oran 2001 yılında yüzde 0.08 olarak kaydedilmişti. 2012 yılından itibaren her 1000 çocuktan ikisinin suça sürüklendiği görülüyor.

Trafik kazalarında hayatını kaybeden çocukların yüzde 42.1’i 0-9 yaş grubunda

Karayolu trafik kaza istatistiklerine bakıldığında 2017 yılında gerçekleşen trafik kazalarının yüzde 15.2’si ölüm ya da yaralanmayla sonuçlandı. Kazalarda toplam 7 bin 427 kişi yaşamını yitirirken, bu rakamın 787’si çocuklara ait.

Yaş grubu dağılımlarına göre değerlendirildiğinde yaşanan çocuk ölümlerinin yüzde 42.1’nin 0-9 yaş grubunda, yüzde 22.2’sinin 10-14 yaş grubunda ve yüzde 35.7’sinin ise 15-17 yaş grubunda olduğu görüldü.