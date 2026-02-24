Dolandırıcıların yeni yöntemi internette ''haber sitesi'' kurmak oldu!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı bünyesindeki Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), internet dünyasındaki tehlikeli bir trende karşı vatandaşları en üst perdeden uyardı. Son dönemde artış gösteren ve güvenilir haber sitelerinin arayüzlerini birebir kopyalayan dolandırıcıların, "devlet desteği" maskesi altında finansal veri hırsızlığı yaptığı bildirildi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, haber sitesi süsü verilmiş sahte platformlar üzerinden yürütülen "yatırım vaadi" dolandırıcılığına karşı alarma geçti. Devlet büyüklerinin fotoğrafları ve medya kuruluşlarının logoları kullanılarak hazırlanan bu içerikler neyi hedefliyor? Finansal güvenliğinizi korumak için hangi adımları atmalısınız?

Dijital Tuzak: "Devlet Destekli Yatırım" Yalanına Kanmayın!

İnternet dolandırıcıları yöntem değiştirerek bu kez "haber yayıncılığı" maskesine büründü. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bugün (24 Şubat 2026) yaptığı resmi açıklamayla, vatandaşların finansal bilgilerini ele geçirmeye çalışan organize bir şebekeye karşı uyarı yayınladı.

Logolar Gerçek, İçerikler Sahte!

DMM'nin açıklamasına göre; dolandırıcılar, saygın basın kuruluşlarının logolarını ve tasarım şablonlarını kullanarak sahte web siteleri oluşturuyor. Bu sitelerde; "Devlet destekli yatırım programı", "Yüksek kazanç garantisi" veya "Ek gelir fırsatı" gibi cezbedici başlıklar kullanılıyor. Hatta inandırıcılığı artırmak adına devlet büyüklerinin görüntüleri ve isimleri de bu yasa dışı faaliyetlere alet ediliyor.

"Hiçbir Kamu Kurumu İnternetten Yatırım Toplamaz"

DMM'nin sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı uyarı metninde şu vurgular öne çıktı:

"Hiçbir kamu kurumu adına internet üzerinden yatırım toplama veya garanti kazanç vaadiyle bir program yürütülmemektedir. Resmi kurum adları ve basın logoları kullanılarak oluşturulan bu tür sahte içeriklere itibar edilmemesi, kişisel ve finansal bilgilerin kesinlikle paylaşılmaması önemle rica olunur."

Tuzağa düşmemek için...

Vatandaşların tıkladıkları sitelerin adres (URL) kısmını kontrol etmeleri, resmi duyuruları sadece ilgili kurumların onaylı "gov.tr" uzantılı sitelerinden takip etmeleri hayati önem taşıyor.