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Döviz, altın, gümüş, petrol ve kripto paralar... Piyasalar gerginlik sürüyor

Döviz, altın, gümüş, petrol ve kripto paralar... Piyasalar gerginlik sürüyor
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Kurban Bayramı öncesinde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere döviz ve değerli metallerdeki geri çekilme sürüyor. Dolar ve Euro'daki düşüş sınırlı olsa da asıl büyük düşüş altın fiyatlarında oldu. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

31 Mart yerel seçimlerinin ardından zirvede sıkışıp kalan döviz kuru zirvedeki yatay seyrine ara verirken, hem küçük hem de büyük yatırımcının güvenli limanı olarak bilinen altın fiyatlarındaki geri çekilme ise sürüyor. 

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Dolar 32,36 TL'den, Euro 34,88 TL'den, Sterlin 41,24 TL'den, Japon Yeni ise 20,59 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta Dolar 32,40 TL'den, Euro 34,84 TL'den, Sterlin 41,25 TL'den, Japon Yeni ise 20,68 TL'den işlem görmüştü.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Ons altın 2 bin 300 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 393 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 955 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 250 TL'den, Gümüş ise 30,31 TL'den fiyatlanıyor.

Dünkü kapanışta Ons altın 2 bin 303 Dolar'dan, Gram altın 2 bin 401 TL'den, Çeyrek altın 3 bin 955 TL'den, Cumhuriyet altını 16 bin 250 TL'den, Gümüş ise 30,77 TL'den fiyatlanmıştı.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Yeni yıla yükselişle başlayan ancak Bitcoin yarılanması sürecinde büyük kan kaybeden kripto para piyasalarında çalkantılı seyir devam ediyor.

Bitcoin 69 bin 696 Dolar'dan, Ethereum ise 3 bin 552 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Brent petrolün varil fiyatı da 81,33 Dolar'dan işlem görüyor 

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