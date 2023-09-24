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Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var

Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: Ölü ve yaralılar var
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Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, Horasan ilçesi Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Araçta sıkışan Turan ç.kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem v. ve Nezahat b. , kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.

Etiketler yolcu otobüs şarampol
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