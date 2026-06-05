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İmamoğlu hakaret davasında hakim karşısına çıktı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 2022'deki Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi açılışında dönemin belediye başkanı Şadi Yazıcı'ya hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı dava 11 Eylül tarihine ertelendi.

25 Ekim 2022'de Tuzla'da gerçekleştirilen açılış töreninde dönemin Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'ya yönelik sözleri nedeniyle "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlamasıyla yargılanan Ekrem İmamoğlu, İstinaf dönüşü yeniden başlayan davada hakim karşısına çıktı.

Hukuki sürecin fitilini ateşleyen olay, Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi 3. Etap Açılışı'nda yaşanmıştı. Şadi Yazıcı'nın alandaki bazı kişiler tarafından yuhalanmasının ardından kürsüde konuşan İmamoğlu'nun kullandığı; "O arkadaş burayı germeye gelmiş. Nezaketsiz provokasyona devam ediyor, kötü söz sahibine aittir. Zaten arkadaş gergindi, saniyede bir öksürüyordu. Belli ki kendini kurmuş, gergin insan vücudu onu yapar, öksürür, daralır bunalır. Twitter belediyeciliği yapıyor. Bugün buraya kötü bir ruh haliyle gelmiştir. Tuzağa düşmeyeceksiniz. Belli ki bir şey olmak istiyor, bir sıkıntısı var çözüm arıyor. Dönüyorlar, 1994'ten 2019'a kadar yaptıklarımı anlatıyorlar, lan 3,5 sene. 3 ayını siz çaldınız lan. 1,5 senesi pandemi, bir seneye yaklaşıyor. Cebimizdeki paraları da çaldınız, Tuzla Belediye Başkanı'dır, yanlış yapmıştır. Sadece amacına uygun kurnazca bir uygulama yapmıştır. Karşımızda kurnaz bir güç var. Kurnazlıklara asla müsaade etmeyin" şeklindeki ifadeleri mahkemeye taşınmıştı.

Yazıcı'nın şikayeti üzerine 2023 yılında hazırlanan ilk iddianamede, İmamoğlu'na yöneltilen "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik", "Suç işlemeye tahrik" ve "İftira" suçlamalarından takipsizlik (kovuşturmaya yer olmadığına) kararı verilmişti. Ancak "kamu görevlisine alenen hakaret" suçundan 2 ila 4 yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.

İstinaf'ın Bozma Kararı Sonrası İlk Duruşma

İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde basit yargılama usulüyle görülen davada İmamoğlu hakkında önce beraat kararı çıkmış, fakat bu karar İstinaf Mahkemesi'ne taşınmıştı. Üst mahkeme, beraat kararını "savunma alınmadan duruşma yapıldığı" usul gerekçesiyle bozarak dosyayı yeniden ilk derece mahkemesine göndermişti.

Bugün İstanbul Anadolu 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yeniden başlayan yargılamanın ilk duruşması yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşti. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu mahkeme salonuna bizzat gelmek yerine SEGBİS altyapısıyla canlı bağlantı kurarak duruşmaya katılım sağladı. Salonda ise İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Hakim, tarafların beyanlarını dinledikten ve dosyadaki eksiklikleri değerlendirdikten sonra bir sonraki duruşmanın 11 Eylül tarihinde görülmesine karar verdi.

İHA

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