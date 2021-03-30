İsmail Saymaz'dan Bakan Koca'nın ''teravih'' açıklamasına tepki

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından Bakan Koca'nın teravih namazının kılınacağı ile ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Ramazan’da teravihler kapalı olmayacak ama özellikle bu noktada hassasiyet gösterilerek önlemler alınarak kılmaya devam edilecek.” açıklamasına yanıt veren gazeteci İsmail Saymaz, “Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da bile teravih 10 rekata indirildi” dedi.

Dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan artan vaka sayıları nedeniyle yeni Koronavirüs önlemlerini açıklamış; Ramazan ayı için kafe ve restoranların kapatılacağını, sadece paket servis ve gel al uygulamasının devam edeceğini duyurmuştu

Bugün ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ramazan’da teravih namazlarına herhangi bir kısıtlama gelmeyeceğini ifade etti. Koca’nın açıklamalarına tepki geldi.

İSMAİL SAYMAZ’DAN TEPKİ

Gazeteci İsmail Saymaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Koca’nın açıkladığı teravih namazı kararına tepki gösterdi. Saymaz, “Şeriatla yönetilen Suudi Arabistan’da bile teravih 10 rekata indirildi ve ibadet dışında camide vakit geçirmek yasaklandı” ifadelerini kullandı.