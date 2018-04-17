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  3. 17 Nisan 2018 10:06

İstanbul'da dev uyuşturucu operasyonu !

İstanbul'da 3 ilçede düzenlenen operasyonda 65 bin adet uyuşturucu hap ve 33 kilo kokain ele geçirildi.

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İstanbul’da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 65 bin adet uyuşturucu hap, 33 kilo kokain ve bir miktar esrar ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma başlatan İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, geçtiğimiz günlerde Bakırköy, Fatih ve Eyüpsultan’da çok sayıda ev ve iş yerini tespit etti. Daha önceden belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 65 bin adet uyuşturucu hap, 33 kilo 213 gram kokain, 494 gram esrar, 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu silahlara ait mermiler ile hassas terazi ve uyuşturucu imalatında kullanılan pres makinesi ele geçirildi. Operasyonda, uyuşturucu madde ticareti ile bağlantılı olduğu ileri sürülen H.G., Y.K.S., S.A., G.Ç., C.Ç. ve M.Y. adlı 6 şüpheli gözaltına alındı.

Yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, düzenlenen uyuşturucu operasyonu polis kamerasına da yansıdı. Görüntülerde, operasyonda yapılan aramalar ve ele geçirilen maddeler yer alıyor.

İHA

kokain , uyuşturucu
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