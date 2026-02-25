İstanbul'da iftar öncesi trafik kilitlendi
İstanbul'da iftar öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı. İş çıkış saatinde birçok ana arterde trafik durma noktasına geldi.
İstanbul’da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik yoğunluğu haritası verilerine göre saat 17.50 itibariyle yoğunluk 85 olarak ölçüldü. Ana arterlerde araçlar güçlükle ilerlerken, D-100 Karayolu Yenibosna Mevkii'nde uzun araç kuyrukları oluştu.
DHA
