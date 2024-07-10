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İstanbul'da uçak seferlerine hava engeli

İstanbul'da uçak seferlerine hava engeli
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Beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Temmuz günü saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndaki uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu.

İstanbul'da beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 13.00'a kadar Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılması planlanan uçuşların yüzde 10'unun iptal edileceği duyuruldu. Konuyla ilgili olarak Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş (HEAŞ) tarafından yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanında 11.07.2024 tarihinde beklenen olumsuz meteorolojik koşullar nedeniyle, MADKOM’da alınan karara göre; saat 13.00’a kadar olan uçuşların yüzde 10’u iptal edilecektir. Uçuşunuzu havayolunun web sitesi ve çağrı merkezinden takip edebilirsiniz" denildi.

Etiketler hava engel hava koşulları
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