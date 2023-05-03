Kılıçdaroğlu'ndan 4 saniyelik video: Tek sebebi Erdoğan...

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından 4 saniyelik bir video paylaştı.

14 Mayıs yaklaştıkça siyasilerin seçim hazırlıkları daha da hızlandı. Miting alanları ve televizyon programları kadar sosyal medya da gündem oluşturmak için etkin kullanılmaya başlandı. Sosyal medyayı aktif kullanan liderler arasından Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu da yer alıyor.

Bu zamana kadar çok sayıda başlıkta paylaşım yapan Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan video paylaşmayı gelenek haline getirdi. Son olarak dün gece saatlerinde DEVA lideri Ali Babacan'ı mutfağında ağırlayan CHP lideri, ekonomiye yönelik gelişmeleri değerlendirmişti.

BU ZAMANA KADARKİ EN KISA VİDEOSUNU PAYLAŞTI

Vaatlerini sosyal medyadan duyuran Kılıçdaroğlu, bu akşam saatlerinde paylaştığı bir videoyla dikkatleri üzerine çekti. Şu ana kadarki en kısa video olma özelliği taşıyan paylaşım sadece 4 saniyeden oluşuyor. Toplam 9 kelime kullanan Kılıçdaroğlu, "Bugün dünden daha fakirsen tek sebebi Erdoğan'dır. İyi akşamlar." dedi.