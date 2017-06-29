Kümesteki tavukları telef eden yılan öldürüldü

Batman merkeze bağlı Demirlipınar Köyünde kümesteki tavukları telef eden 2 metre uzunluğundaki engerek yılanını köylüler küreklerle öldürdü.

Yılanın midesinden telef ettiği tavuğun çıktüığını belirten kümesin sahibi Mehmet Şah Doğan, "İlk kez köyümüzde böyle büyük bir yılanı görüyoruz. Uzunluğu 2 metreyi bulan, kalınlığı ise 10 santim olan yılan bizi dehşete düşürdü" dedi. Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar il Müdürü Ercan Turan, köylülerin öldürdüğü yılanın Doğu ve Güneydoğu'da yaygın olan Engerek yılanı olduğunu ve çok tehlıkeli olduğunu söyledi.

Merkeze bağlı Demirlipınar Köyü'nde kümes hayvanlarını telef eden 2 metre uzunluğundaki yılanı köylüler, kürekle öldürdü. Kümes hayvanınların telef eden yılanı güçlükle öldürdüklerini belirten kümes sahibi Mehmet Şah Doğan, ilk kez böyle bir yılanla karşılaştıklarını, kümes hayvanlarına zarar verince onu öldürmek zorunda kaldıklarını söyledi.

Son bir hafta içinde kümes hayvanlarına dadanan yılan için nöbet tuttuklarını belirten Doğan, “Son günlerde kümes hayvan sayımız azalıyordu. Acaba kümeslere tilki mi dadanıyor diye neredeyse nöbet tutacak hale gelmiştik. Komşumuzun 3 tavuğu ile 1 kuzusunu telef eden 2 metre uzunluğundaki yılanı kümeste görünce gözlerimize inanamadık" diye konuştu.

"KÜREKLE ÖLDÜRDÜĞÜMÜZ YILAN İÇİNDEN TAVUK ÇIKTI"

Köylerinde ilaçlama çalışmalarının yetersizliğinden bu yıl akrep ve yılan sayısının arttığına anlatan Doğan, "Bahçemizin kümesinde iki-üç tavuğumuz ile hindi telef edilmiş vaziyetteydi. Bir tavuğu yediği sırada yılanı fark ettik. Kürekle öldürdüğümüz yılanın içinden tavuk çıktı. 2 metre uzunluğundaki yılanı güçlükle etkisiz hale getirdik. İlk kez köyümüzde böyle büyük bir yılanı görüyoruz. Uzunluğu 2 metreyi bulan, kalınlığı ise 10 santim olan yılan bizi dehşete düşürdü" dedi.

Batman Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Ercan Turan, köylülerin öldürdüğü yılanın gece avlanan ve çok tehlikeli olan Engerek yılanı olduğunu belirtirek, "Doğu ve Güneydoğu bölgesinde yaygın bir yılan türüdür. Tavuk, tavşan gibi hayvanlarla beslenir. Avını önce zehir ile telef eder, sonra yutar, tehlikeli bir yılandır" dedi.