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Marmaray'da bir intihar daha!

Marmaray'da bir intihar daha!
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Marmaray'ın Feneryolu istasyonunda yaşanan trajik bir olayda, bir kişi kendini seyir halindeki trenin altına atarak intihar etti. Olay, akşam saatlerinde gerçekleşti.

Olay, geçtiğimiz akşam 21.30 sıralarında Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda meydana geldi. İddiaya göre, bir kişi henüz bilinmeyen bir nedenle bir anda kendini rayların üzerine bıraktı. O esnada oradan geçmekte olan trenin altında kalan adam feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ceset yapılan incelemelerin ardından adli tıp morguna kaldırıldı. Olay nedeniyle Marmaray seferleri 1 saat kadar durduruldu. Aynı yerde 1 ay önce yine bir intihar vakasının yaşandığı da dikkatlerden kaçmadı.

Olayla ilgili konuşan Durmuş Maraklı, "Saat 21.30 sularında bir erkek vatandaş kendisini trenin altına atarak intihar etti. Bu şekilde öldü" dedi.

İHA

Etiketler marmaray intihar intihar marmaray
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