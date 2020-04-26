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  3. 26 Nisan 2020 23:48

Nihat Hatipoğlu ''gezegenler arası'' soruya bu yanıtı verdi

Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun sunduğu sahur programına bir izleyicinin sorduğu soru damga vurdu. Aydın'da yaşayan kişi, dünyada yaşamın bitmesi durumunda nasıl hacca gidileceğini merak etti. Hatipoğlu, bu soruya "Öyle bir şey söz konusu değil" şeklinde cevap verdi.

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Ramazan ayının gelmesiyle beraber Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında sunduğu sahur programında vatandaşların sorularına cevap vermeye devam ediyor. Bu geceki programda Aydın'daki bir vatandaştan dikkat çeken bir soru geldi.

GEZEGEN VE HACC SORUSU

Ahmet isimli genç, Hatipoğlu'na, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan hacca gitmek nasıl mümkün olacak?" sorusunu yöneltti.

"ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Hatipoğlu bu soruya, "Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu." şeklinde cevap verdi.

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