Nihat Hatipoğlu ''gezegenler arası'' soruya bu yanıtı verdi

Ramazan ayının gelmesiyle beraber Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, ATV ekranlarında sunduğu sahur programında vatandaşların sorularına cevap vermeye devam ediyor. Bu geceki programda Aydın'daki bir vatandaştan dikkat çeken bir soru geldi.

GEZEGEN VE HACC SORUSU

Ahmet isimli genç, Hatipoğlu'na, "Eğer bir gün dünyada yaşam biterse, insanoğlu yeni bir gezegene yerleştiğinde; İslam'ın şartlarından olan hacca gitmek nasıl mümkün olacak?" sorusunu yöneltti.

"ÖYLE BİR ŞEY SÖZ KONUSU OLAMAZ"

Hatipoğlu bu soruya, "Şimdi eğer böyle bir şey olacaksa, tabii varsayım üzerinden konuşuyorsunuz. Bana göre öyle bir şey olmayacak. Çünkü bu gezegen üzerinde kıyamet kopacak. Bu gezegen üzerinde kıyamet kopunca da yolculuk fırsatı olmayacak. Yani öyle bir şey söz konusu olamaz. Hayat bu gezegende var, bu gezegende devam edecek. Diğer gezegenlerde bir hayat olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu." şeklinde cevap verdi.