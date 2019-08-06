Otobüs yangınlarının nedeni belli oldu

Türkiye genelinde son günlerde seyir halindeki yolcu otobüslerinde yaşanan ve kayıplara neden olan yangınlar endişeye neden oldu. Son olarak geçtiğimiz günlerde Balıkesirin İvrindi ilçesinde hareket halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangında, 2’si çocuk, 5 kişi öldü, 15 kişi de yaralandı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken soruşturma devam ediyor.

Birgün gazetesinden Aycan Karadağ'ın haberine göre yaşanan son kazadan sonra özellikle sosyal medyada çeşitli spekülasyonlar ortaya atıldı. Konu hakkında Yüksek Makine Mühendisi Alpay Lök BirGün’e değerlendirmelerde bulundu.

Lök, kayıt dışı ve merdiven altı tamir sektöründen kaynaklı sorunlara değinerek, “Bayram öncesi otobüs firmalarında yoğunluk hat safhada. Böyle olunca da bazı sorunlar ortaya çıkıyor. Kendilerini tamir edilmemesi gereken parçaları tamir etmeye ve aracın üzerinde her türlü değişikliği yapmaya yetkin gören merdiven altı tamirciler, aracın tip onayını ve ruhsatını düşürecek müdahaleler yapar” dedi.

Çıkan otobüs yangınlarının teknik denetim yetersizliklerinden kaynaklı olduklarını da ifade eden Lök, çözüm önerilerini şu şekilde sıraladı:

* Otobüslerde Ad Blue Emülatörü ve 10 Numara yağ satışı ve kullanımı ve satışı önlenmeli.

* Ad Blue Emülatörü takan ve yakıt sistemini 10 Numara yağa göre değiştiren merdiven altı atölyeler kapatılmalı.

* Otobüslerde Haziran 2012’den sonra kullanımı zorunlu olan ‘Yangın Algılama Sistemi’ denetimi yapılmalı ve otobüsler ayrı bir periyodik denetimden geçirilmeli.

* MMO bu denetimlerin yapılmasında ‘Filo Mühendisliği’ projesiyle desteğe hazır. 10 Numara yağ ve Ad Blue Emülatörü satışı, kullanımı, montajı kayıt dışı ekonomi.