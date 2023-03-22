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AK Parti'de aday başvurusu sona erdi

AK Parti'de aday başvurusu sona erdi
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Türkiye seçime adım adım yaklaşırken AK Parti'de 10 günlük milletvekili aday adaylığı başvurusu sona erdi.

AK Parti'de, 13 Mart'ta başlayan milletvekili aday adaylığı başvuru süresi, bugün saat 17.00'de sona erdi.

Başvuruların tamamlanmasıyla birlikte aday belirleme takvimi işlemeye başladı.

25 Mart'ta temayül yoklaması yapılacak
AK Parti Genel Merkezi ile il başkanlıklarına başvuran milletvekili aday adayları için 25 Mart Cumartesi günü teşkilat temayül yoklaması yapılacak.

Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ile Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyelerinden oluşturulacak alt komisyonlar, milletvekili aday adaylığı başvurularını değerlendirmek üzere çalışmalara başlayacak.

Nihai kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek
Bu komisyonların değerlendirmelerinin ardından nihai karar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlık yapacağı üst komisyonda verilecek.

Başvuru ücretleri depremzedeler için kullanılacak
Şu ana kadar 5 bini aşkın milletvekili aday adaylığı başvurusunun olduğu AK Parti'de, başvuru aidatları, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde kullanılmak üzere, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına (AFAD) bağış şeklinde yatırıldı.

Bağışlar, yetişkinler için 20 bin lira, kadın ve gençler için 10 bin lira, engelliler için de 5 bin lira olarak belirlendi.

Etiketler ak parti aday başvuru
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