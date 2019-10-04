Bahçeli'nin son sağlık durumunu Şamil Tayyar açıkladı

Geçtiğimiz günlerde üst solunum yolları enfeksiyonu dolayısıyla rahatsızlık geçiren Bahçeli, hastanede kısa süreli bir tedavi gördükten sonra evinde istirahate çekildi. Bahçeli'nin yeniden hastanede tedaviye alınmasıyla birlikte sağlık durumunun kötü gittiği yönünde iddialar ortaya atıldı. AK Partili eski milletvekili Şamil Tayyar, Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili son bilgileri paylaştı. Tayyar, "Hayati tehlikesi yok. Bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır" şeklinde açıklama yaptı.

"BİR HAFTAYA KALMAZ SİYASET ARENASINDA YERİNİ ALIR"

Tayyar, MHP liderinin sağlık durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: Az önce hastaneyle irtibat kurdum, MHP lideri Bahçeli'nin sağlık kontrolü tamamlanmış, durumu çok iyi, hayati tehlikesi yok. Doktorların ifadesiyle; bir haftaya kalmaz siyaset arenasındaki yerini alır. Geçmiş olsun, Allah yar ve yardımcısı olsun.

BAHÇELİ, MECLİS AÇILIŞINA KATILMAMIŞTI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde geçirdiği üst solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle doktorunun tavsiyesi üzerine TBMM'nin nin yeni yasama yılı kapsamında gerçekleşecek etkinliklerine katılamamıştı.

NE OLMUŞTU?

Devlet Bahçeli, üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak ateş yükselmesi sebebiyle hastanede tedavi olmuştu. Bahçeli, tedavisinin ardından aynı gün hastaneden taburcu olmuştu.

2 KEZ KALP AMELİYATI OLMUŞTU

Devlet Bahçeli, 2004 yılında da Atatürk Araştırma ve Eğitim Hastanesi'nde kalp ameliyatı olmuş, tıkalı 4 damarına müdahalede bulunulmuştu. Bahçeli 2016 yılında ise Kocaeli'de özel bir hastanede kalp ameliyatı olmuş, kalp kapakçığına müdahale edilmiş ve ameliyat son derece başarılı geçmişti.

Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken iddia!

Bahçeli'nin sağlık durumu kritik mi ? Beklenen açıklama geldi