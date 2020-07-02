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  4. 02 Temmuz 2020 21:30

Bakan Albayrak: ''Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek''

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." açıklamalarında bulundu.

Bakan Albayrak: ''Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek''
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Albayrak, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, ihracatın haziranda aylık bazda yüzde 35,13, yıllık bazda ise yüzde 15,77 arttığına işaret etti.

Mayısta yüzde 74,5 olan ihracatın ithalatı karşılama oranının da yüzde 82,6’ya çıktığını, bu oranın altın hariç tutulduğunda yüzde 92,8 olduğunu belirten Albayrak, "Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek ve ihracat artışıyla cari dengeyi kalıcı kılmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Hedefimiz yüksek katma değerli üretime devam etmek

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