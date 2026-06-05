CHP'de yeni dönem: Kemal Kılıçdaroğlu, İletişim Koordinatörlüğü'ne Ali Haydar Fırat'ı atadı

38. Kurultay'ın mahkemece iptal edilmesinin ardından CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk kritik atamasını yaptı. Kılıçdaroğlu, partinin medya ve iletişim politikalarını yönetmek üzere iletişim koordinatörlüğüne Ali Haydar Fırat'ı getirdi.

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) yaşanan tarihi gelişmelerin ardından yönetim kademesi yeniden şekilleniyor.

38. Olağan Kurultay hakkında verilen 'mutlak butlan' (iptal) kararının ardından yasal olarak yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu, partinin iletişim stratejilerini yönetecek ismi belirledi.

Kılıçdaroğlu, bu zorlu süreçte medya ve kamuoyu iletişimini yürütmek üzere İletişim Koordinatörlüğü görevine Ali Haydar Fırat'ı atadı.

Medya ve Örgüt İletişimi Yeniden Yapılanıyor

Gerçekleşen bu kritik atamayla birlikte, Ali Haydar Fırat'ın üstleneceği sorumlulukların çerçevesi de netleşti.

Yapılan resmi görevlendirmeye göre Fırat; CHP'nin geleneksel medya, sosyal medya ve genel iletişim politikalarının çok daha etkin, koordineli ve kurumsal bir zeminde yürütülmesinden sorumlu olacak.

Genel Merkez ile Örgütler Arasında Köprü Olacak

Siyasi kulislerde, yaşanan hukuki süreçler ve kurultay iptali sonrasında parti tabanında oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemenin hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.

Bu doğrultuda Ali Haydar Fırat'ın en önemli görevlerinden birinin de "genel merkez ile parti örgütleri arasında sağlıklı, şeffaf ve kesintisiz bir iletişim ağı kurmak" olduğu aktarıldı.

Kılıçdaroğlu'nun bu hamlesi, yeni dönemde parti içi bütünlüğü sağlama ve kamuoyuna yönelik mesajları tek bir merkezden, güçlü bir şekilde verme stratejisi olarak değerlendiriliyor.