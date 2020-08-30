Devletin zirvesi Anıtkabir'de!

Ankara'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 98'inci yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'de tören düzenlendi. Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmaya sürdürecektir" dedi.

Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Aziz Atatürk; bağımsızlığımızın müjdecisi olan büyük zaferin 98'inci yıl dönümünde zatı alinizi ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyoruz. Bizlere emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti'ni yüceltmek, güçlendirmek, muhasır medeniyetler seviyesinin de üstünü taşımak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlayacağımız 2023'e ekonomik, askeri, siyasi ve diplomatik bakımdan daha güçlü, daha bağımsız, daha müreffeh bir ülke olarak girmekte kararlıyız. Suriye'den Libya'ya, Karadeniz'den Doğu Akdeniz'e, enerjiden terörle mücadeleye kadar farklı sahalarda elde ettiğimiz kritik başarılar, ülkemizin hak ve menfaatlerini koruma konusundaki irademizin en net göstergesidir. Türkiye bilhassa Doğu Akdeniz'de tehdit, yıldırma ve şantaj diline boyun eğmeyecek, uluslararası hukuktan ve ikili anlaşmalardan kaynaklanan haklarını savunmaya sürdürecektir. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından Anıtkabir'den ayrıldı. Törene katılan askerler ile vatandaşın da sosyal mesafe kuralına uyduğu görüldü.

ZİYARET SONRASI KÜLLİYEDE TEBRİKLERİ KABUL EDECEK

Törenler Anıtkabir ziyareti sonrasında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tebrikleri kabulü ile devam edecek.

Kutlamalar, resmi geçit töreninin ardından akşam da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde sürecek. Saat 20.30’da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Bando Komutanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği ve Armoni Mızıkası Komutanlığı tarafından Zafer Bayramı’na özel konser gerçekleştirilecek. Konser, Cumhurbaşkanlığı ve İletişim Başkanlığı YouTube kanalları ve sosyal medya hesapları ile televizyon kanallarından canlı olarak yayımlanacak.

300 İHA İLE GÖKLERDE BÜYÜK ZAFER KUTLAMASI

Konserin ardından İletişim Başkanlığı tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 insansız hava aracı (İHA) ile ’30 Ağustos Zaferi’ temalı ışık gösterisi gerçekleştirilecek. Türk milletinin Kurtuluş Savaşı’ndaki kenetlenmesi, seferberliği, mücadelesi ve zaferini simgeleyen figürler, görsel anlatımla gökyüzüne yansıtılacak.

7 İLDE ZİYARETÇİLER AĞIRLANACAK

İletişim Başkanlığı’nın Bursa, Çanakkale, Samsun, Konya, Kayseri, Antalya ve Diyarbakır olmak üzere 7 ilde kurduğu Dijital Gösterim Merkezleri de ’30 Ağustos Zaferi’ temasıyla ziyaretçileri ağırlayacak. 30 Ağustos Zaferi’nin anlam ve önemini unutturmamak adına Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde milletin verdiği mücadele, görsel teknolojiler kullanılarak dijital ortamda sergilenecek. 30 Ağustos Zaferi’nin, sinematik ses sistemi eşliğinde 3ÿboyutlu resim (hologram), 360 derece video ve video haritalama (mapping) teknikleriyle anlatılacağı merkezlerde, görme engelliler için görme engelli yolu, işitme engelliler için işaret dili ile anlatım imkanı da bulunuyor.