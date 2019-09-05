Ekrem İmamoğlu'ndan Yenikapı için ilk açıklama !

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi’nin bu yıl 6’ncısını düzenlediği, “Barış ve Sevgi Buluşmaları” bünyesindeki “Çardakaltı Sohbetleri”nin konuğu oldu. İmamoğlu, “Umut ve Ekrem İmamoğlu” konulu etkinlikte sanatçısı ve sunucu Yekta Kopan’ın sorularını yanıtladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yenikapı’da sergilenmeye hazırlanan araçlarla ilgili olarak ilk açıklamayı yaptı.

İmamoğlu, araçların akıbeti ile ilgili soruya yanıt verdi. İmamoğlu, “İade edeceğiz. Bir kısmını bulamadık. Baktık, bizden önce devretmişler 23 Haziran’a yakın. Olsun. Gitti ya, önemli olan o. Bir sıradanlaşma var. ‘Ya işte, ne olacak canım, 1000 tane araç dizmiş falan filan. Ya işte şov yapıyor falan filan…’ Hani diyor ya bir tanesi, ‘Nakit para almadık!’ Bu da yeni moda! Kaynağı kim için kullanıyorsun? Bu ahbap – çavuş ilişkisi bitecek” yanıtını verdi.

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