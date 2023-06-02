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Erbakan yemin töreni ardından açıklama yaptı: 6284 haşa bir ayet değil

Erbakan yemin töreni ardından açıklama yaptı: 6284 haşa bir ayet değil
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Yeniden Refat Partisi Genel Başkanı ve Milletvekili Fatih Erbakan katıldığı bir televizyon programında "6284 haşa bir ayet değil" ifadelerini kullandı.

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, TBMM'deki yemin töreninden önce açıklamalarda bulundu.

6284'Ü HEDEF ALDI
CNN Türk'e konuşan Erbakan 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadın Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'a ilişkin görüşlerini açıklayan Erbakan, AK Parti'li Özlem Zengin'in "6284 kırmızı çizgimizdir" hatırlatmasına ilişkin "Özlem Hanım kadına şiddet konusu için kırmızı çizgi demiştir" dedi. 

"AYET DEĞİL"
"6284 haşa bir ayet değil" diyen Erbakan, "Kadına şiddet kırmızı çizgimizdir demiştir. Kadına, doğaya, hayvana, şiddet doğamıza aykırı. Suç unsurlarının yazılması lazım. Ekonomik, psikolojik şiddet nedir, nasıl olur bunun belli olması lazım. Bir de iddia sahibinin iddiasını kanıtlaması lazım. Bunlar varsa cezanın daha ağırlaştırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.  

Etiketler ayet 6284 hedef
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